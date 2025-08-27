Во Владимире сотрудники ФСБ задержали мэра Наумова

Во Владимире был задержан мэр города Дмитрий Наумов. Предварительно, задержание связано с расследованием деятельности «кладбищенской мафии» — преступной группировки, члены которой были арестованы ранее.
Как сообщают «Аргументы и Факты» и telegram-канал Зебра ТВ, задержание произошло непосредственно в здании мэрии. Сотрудники ФСБ вскрыли приемную и ожидали появления Наумова на рабочем месте. Мужчина возглавил администрацию города Владимира в ноябре 2022 года. До этого он в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района.
Дмитрий Наумов может быть причастен к связям с членами преступной группировки, которую в регионе называют «кладбищенской мафией». Эта банда занималась противоправной деятельностью на территории кладбища в поселке Улыбышево. В мае 2025 года Дмитрий Наумов отправил в отставку своего заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Глеба Серегина. Увольнение произошло через четыре дня после задержания участников «кладбищенской мафии».
