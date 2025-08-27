В Кремле назвали самый главный пункт в мире с Украиной

Гарантии безопасности Украине — это одна из важнейших тем в контексте усилий по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это (гарантии безопасности Украине, — прим. URA.RU) одна из важнейших тем в контектсе усилий по поиску урегулирования», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает URA.RU. Он подчеркнул, что эта тема всегда фигурирует в повестке дня.
Однако Кремль не собирается пока вести разговор на эту тему в публичном формате. Такой шаг, по словам Пескова, не был бы полезен для общей результативности.
