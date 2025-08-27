Milliyet: пропавший пловец Свечников сбился с маршрута

Очевидец сообщил, что Свечников во время гонки плыл не по основному маршруту
Фото:
новость из сюжета
Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Российский пловец Николай Свечников отклонился от установленного маршрута во время заплыва. Об этом, как сообщает газета Milliyet, со слов другого участника Хаяти Шамильоглу.

«Я подумал, что это заблудившийся пловец, <...> Он плыл целенаправленно, зная свою цель. У него не было такого растерянного вида», — рассказал турецкий инженер-строитель и любитель-пловец Шамильоглу. Он сообщил, что видел Свечникова во время гонки и обратил внимание на то, что россиянин плыл не по основному маршруту.

По словам Шамильоглу, он заметил, что один из пловцов, одетый в зеленую шапочку, двигался в юго-восточном направлении, уходя от основной массы участников. Турецкий спортсмен несколько раз крикнул ему, чтобы тот изменил курс, однако Свечников лишь жестом показал, что все понимает, и продолжил плыть прежним маршрутом. Шамильоглу подчеркнул, что в тот день на Босфоре не было сильного течения или ветра, которые могли бы помешать ориентироваться на дистанции. После получения сведений от Шамильоглу береговая охрана доставила его на катере к месту, где он видел Свечникова в последний раз. Были зафиксированы точные координаты.

В Стамбуле прошел 37-й Межконтинентальный заплыв через Босфор, который ежегодно собирает тысячи спортсменов со всего мира. В этом году в соревновании приняли участие 2820 пловцов из 81 страны. По окончании соревнования выяснилось, что один из участников — российский пловец Николай Свечников — не вышел на берег в месте финиша. Его отсутствие заметили сразу после окончания заплыва. На четвертый день после исчезновения поисковые работы не прекращаются. К ним привлечены полиция, береговая охрана, а также прокуратура района Бейкоз.

