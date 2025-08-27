Milliyet: пропавший пловец Свечников сбился с маршрута

Российский пловец Николай Свечников отклонился от установленного маршрута во время заплыва. Об этом, как сообщает газета Milliyet, со слов другого участника Хаяти Шамильоглу.
«Я подумал, что это заблудившийся пловец, <...> Он плыл целенаправленно, зная свою цель. У него не было такого растерянного вида», — рассказал турецкий инженер-строитель и любитель-пловец Шамильоглу. Он сообщил, что видел Свечникова во время гонки и обратил внимание на то, что россиянин плыл не по основному маршруту.
По словам Шамильоглу, он заметил, что один из пловцов, одетый в зеленую шапочку, двигался в юго-восточном направлении, уходя от основной массы участников. Турецкий спортсмен несколько раз крикнул ему, чтобы тот изменил курс, однако Свечников лишь жестом показал, что все понимает, и продолжил плыть прежним маршрутом. Шамильоглу подчеркнул, что в тот день на Босфоре не было сильного течения или ветра, которые могли бы помешать ориентироваться на дистанции. После получения сведений от Шамильоглу береговая охрана доставила его на катере к месту, где он видел Свечникова в последний раз. Были зафиксированы точные координаты.
В Стамбуле прошел 37-й Межконтинентальный заплыв через Босфор, который ежегодно собирает тысячи спортсменов со всего мира. В этом году в соревновании приняли участие 2820 пловцов из 81 страны. По окончании соревнования выяснилось, что один из участников — российский пловец Николай Свечников — не вышел на берег в месте финиша. Его отсутствие заметили сразу после окончания заплыва. На четвертый день после исчезновения поисковые работы не прекращаются. К ним привлечены полиция, береговая охрана, а также прокуратура района Бейкоз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.