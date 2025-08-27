Пропавшего российского пловца ищут по всему Босфору

В Стамбуле продолжается масштабная поисково-спасательная операция по поиску российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфорский пролив. Поиски пока не дали результата. Об этом сообщает источник.
«Поиски Свечникова продолжаются сегодня, на данный момент пока без результатов», — рассказал источник РИА Новости. Поисковая операция охватывает всю протяженность Босфора — задействованы водолазы, патрульные катера, а также вертолет для воздушного мониторинга акватории. К поискам на суше во вторник присоединились и добровольцы, в том числе родственники и друзья пловца.
Николай Свечников, кандидат в мастера спорта по плаванию из России, принимал участие в ежегодном международном заплыве через Босфор, который проводится Олимпийским комитетом Турции с 1989 года. В этом году соревнование состоялось уже в 37-й раз и собрало сотни спортсменов из разных стран. Однако Свечников не появился на финише, с тех пор его местонахождение неизвестно. Турецкая газета H?rriyet со ссылкой на неназванные источники предположила, что Свечников мог самостоятельно выбраться на берег и выбросить чип участника.
Прокуратура района Бейкоз в Стамбуле инициировала расследование по факту исчезновения российского гражданина. В рамках следственных мероприятий планируется опросить знакомых и родственников Свечникова, а также изучить все видеозаписи, сделанные во время проведения соревнования. Для участия в межконтинентальном заплыве по Босфору спортсмены должны были оплатить регистрационный взнос, который в этом году составил 550 евро. В правилах соревнования отдельно отмечается, что участники берут на себя все возможные риски, вплоть до летального исхода.
