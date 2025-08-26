Хотел переплыть Босфор и пропал: как сотни человек разыскивают пловца Свечникова на земле и в воде

Hurriyet: российский пловец Свечников мог выбраться на берег и выбросить чип
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В операции по поиску Свечникова участвуют 500 человек
В операции по поиску Свечникова участвуют 500 человек Фото:
новость из сюжета
Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Российский пловец Николай Свечников пропал 25 августа во время массового заплыва через Босфор. Турецкие спасательные службы продолжают его поиски как на суше, так и в воде. Однако, по информации генконсульства РФ в Стамбуле, к утру 26 августа обнаружить спортсмена так и не удалось.

В поисковой операции участвуют более 500 человек. Рассматриваются две версии: либо Николай утонул, либо после старта вышел на берег и выбросил чип, который был выдан ему на старте, в воду. Супруга спортсмена прибыла в Стамбул для участия в поисках. Последние новости о пропаже спортсмена — в материале URA.RU.

Поиски продолжаются: проверили всю трассу, но спортсмена не обнаружили

Турецкие спасатели прочесывают акваторию Босфора
Турецкие спасатели прочесывают акваторию Босфора
Фото:

Турецкие власти продолжают поиски российского пловца Николая Свечникова. Как сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле, на утро 26 августа поисковая операция не принесла результатов. Дипломаты поддерживают связь с жандармерией и турецкими компетентными органами, направлены официальные запросы.

По информации местных СМИ, после окончания соревнования трасса была полностью проверена, однако ни одного спортсмена в воде не было обнаружено. Электронный чип зафиксировал старт Свечникова, но данных о его выходе из моря нет. В операции участвуют морская полиция, береговая охрана и спасательные службы — всего задействовано более 500 человек. Прочесывается акватория и береговая линия на 50-километровом участке. Ночью на поиск Свечникова выходили подводные батискафы, пишет telegram-канал Mash. Ожидается, что сегодня в спасательной операции будет задействован вертолет.

Есть только два варианта: что могло произойти со Свечниковым

Николай мог выбросит чип, который отслеживал его старт и финиш во время заплыва
Николай мог выбросит чип, который отслеживал его старт и финиш во время заплыва
Фото:

Турецкие спасательные службы рассматривают две основные версии исчезновения Николая Свечникова: либо российский спортсмен утонул, либо сразу после старта выбрался на берег и избавился от браслета с чипом, предназначенного для фиксации времени входа в воду. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Как отмечает газета, перед началом заплыва каждому участнику был выдан специальный браслет с чипом, который не оснащен системой GPS-навигации. Устройство фиксирует только моменты погружения в воду и выхода из нее. В связи с этим рассматриваются два сценария: либо Николай утонул, либо после старта вышел на берег и выбросил чип в воду.

Выхода нет: супруга спортсмена обратилась за помощью

Telegram-канал Shot сообщает, что жена российского пловца, пропавшего в Босфоре, обратилась за помощью к российским туристам и призвала их присоединиться к поискам. Она сообщила, что всю ночь самостоятельно осматривала набережную. Однако все безуспешно. Кроме того, женщина попросила у оргов информацию об условиях участия Николая, но ей отказались ее предоставить, сославшись на следственные мероприятия. 

В российском консульстве в Стамбуле заверяли супругу Свечникова, что принимают меры, однако подробности о поисках не раскрывают. Родственники и друзья спортсмена также организуют волонтерские поиски.

Что известно о заплыве, во время которого пропал Николай

В этом году традиционный межконтинентальный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции, состоялся 24 августа. Это соревнование проводится с 1989 года и считается одним из самых престижных в мире открытой воды. Для участия требуется пройти отбор и оплатить взнос в размере 550 евро.

В этом году в заплыве приняли участие около трех тысяч человек, среди которых было 450 россиян, в том числе мастер спорта по плаванию Николай Свечников. В день старта погодные условия были сложными: сначала шел дождь и был сильный туман, позже усилился ветер.

Заплыв начался в 10:00 и завершился в 14:00. Участникам предстояло преодолеть 6,5 километра через пролив. После окончания заплыва выяснилось, что не все спортсмены достигли финиша. В частности, с дистанции пропал Николай Свечников — его последний раз видели в середине Босфора. По словам городской морской службы, сигнал с чипа пловца был зарегистрирован лишь на берегу. Поиски начались только спустя несколько часов после сообщения о его исчезновении.

Власти провинции Стамбул сообщили о начале расследования. Анализ видеозаписей и данных с чипа подтвердил, что Свечников стартовал, но к финишу не вышел из воды. Организаторы отмечают, что ответственность за безопасность лежит на участниках, а принимаемые меры не гарантируют ее полностью. В Босфоре действуют два разнонаправленных течения, поэтому зона поисков может выйти за пределы пролива.

«Чуткий тренер»: что известно о пропавшем

Николай Свечников родом из Курской области. В последние годы проживал в Москве и работал тренером по плаванию. Он имеет высшую тренерскую категорию «Эксперт», звание мастера спорта и победу на Кубке чемпионов по плаванию на открытой воде в 2019 году. За его плечами — более пяти лет преподавательского опыта.

Свечников также имеет сертификаты по грудничковому и дородовому плаванию. В отзывах клиенты отмечают его профессионализм и индивидуальный подход к тренировкам. После завершения спортивной карьеры он продолжил участвовать в заплывах на открытой воде. Известно, что спортсмен женат. Его супруга сейчас находится в Стамбуле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский пловец Николай Свечников пропал 25 августа во время массового заплыва через Босфор. Турецкие спасательные службы продолжают его поиски как на суше, так и в воде. Однако, по информации генконсульства РФ в Стамбуле, к утру 26 августа обнаружить спортсмена так и не удалось. В поисковой операции участвуют более 500 человек. Рассматриваются две версии: либо Николай утонул, либо после старта вышел на берег и выбросил чип, который был выдан ему на старте, в воду. Супруга спортсмена прибыла в Стамбул для участия в поисках. Последние новости о пропаже спортсмена — в материале URA.RU. Поиски продолжаются: проверили всю трассу, но спортсмена не обнаружили Турецкие власти продолжают поиски российского пловца Николая Свечникова. Как сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле, на утро 26 августа поисковая операция не принесла результатов. Дипломаты поддерживают связь с жандармерией и турецкими компетентными органами, направлены официальные запросы. По информации местных СМИ, после окончания соревнования трасса была полностью проверена, однако ни одного спортсмена в воде не было обнаружено. Электронный чип зафиксировал старт Свечникова, но данных о его выходе из моря нет. В операции участвуют морская полиция, береговая охрана и спасательные службы — всего задействовано более 500 человек. Прочесывается акватория и береговая линия на 50-километровом участке. Ночью на поиск Свечникова выходили подводные батискафы, пишет telegram-канал Mash. Ожидается, что сегодня в спасательной операции будет задействован вертолет. Есть только два варианта: что могло произойти со Свечниковым Турецкие спасательные службы рассматривают две основные версии исчезновения Николая Свечникова: либо российский спортсмен утонул, либо сразу после старта выбрался на берег и избавился от браслета с чипом, предназначенного для фиксации времени входа в воду. Об этом сообщает издание Hurriyet. Как отмечает газета, перед началом заплыва каждому участнику был выдан специальный браслет с чипом, который не оснащен системой GPS-навигации. Устройство фиксирует только моменты погружения в воду и выхода из нее. В связи с этим рассматриваются два сценария: либо Николай утонул, либо после старта вышел на берег и выбросил чип в воду. Выхода нет: супруга спортсмена обратилась за помощью Telegram-канал Shot сообщает, что жена российского пловца, пропавшего в Босфоре, обратилась за помощью к российским туристам и призвала их присоединиться к поискам. Она сообщила, что всю ночь самостоятельно осматривала набережную. Однако все безуспешно. Кроме того, женщина попросила у оргов информацию об условиях участия Николая, но ей отказались ее предоставить, сославшись на следственные мероприятия.  В российском консульстве в Стамбуле заверяли супругу Свечникова, что принимают меры, однако подробности о поисках не раскрывают. Родственники и друзья спортсмена также организуют волонтерские поиски. Что известно о заплыве, во время которого пропал Николай В этом году традиционный межконтинентальный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции, состоялся 24 августа. Это соревнование проводится с 1989 года и считается одним из самых престижных в мире открытой воды. Для участия требуется пройти отбор и оплатить взнос в размере 550 евро. В этом году в заплыве приняли участие около трех тысяч человек, среди которых было 450 россиян, в том числе мастер спорта по плаванию Николай Свечников. В день старта погодные условия были сложными: сначала шел дождь и был сильный туман, позже усилился ветер. Заплыв начался в 10:00 и завершился в 14:00. Участникам предстояло преодолеть 6,5 километра через пролив. После окончания заплыва выяснилось, что не все спортсмены достигли финиша. В частности, с дистанции пропал Николай Свечников — его последний раз видели в середине Босфора. По словам городской морской службы, сигнал с чипа пловца был зарегистрирован лишь на берегу. Поиски начались только спустя несколько часов после сообщения о его исчезновении. Власти провинции Стамбул сообщили о начале расследования. Анализ видеозаписей и данных с чипа подтвердил, что Свечников стартовал, но к финишу не вышел из воды. Организаторы отмечают, что ответственность за безопасность лежит на участниках, а принимаемые меры не гарантируют ее полностью. В Босфоре действуют два разнонаправленных течения, поэтому зона поисков может выйти за пределы пролива. «Чуткий тренер»: что известно о пропавшем Николай Свечников родом из Курской области. В последние годы проживал в Москве и работал тренером по плаванию. Он имеет высшую тренерскую категорию «Эксперт», звание мастера спорта и победу на Кубке чемпионов по плаванию на открытой воде в 2019 году. За его плечами — более пяти лет преподавательского опыта. Свечников также имеет сертификаты по грудничковому и дородовому плаванию. В отзывах клиенты отмечают его профессионализм и индивидуальный подход к тренировкам. После завершения спортивной карьеры он продолжил участвовать в заплывах на открытой воде. Известно, что спортсмен женат. Его супруга сейчас находится в Стамбуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...