Хотел переплыть Босфор и пропал: как сотни человек разыскивают пловца Свечникова на земле и в воде

Российский пловец Николай Свечников пропал 25 августа во время массового заплыва через Босфор. Турецкие спасательные службы продолжают его поиски как на суше, так и в воде. Однако, по информации генконсульства РФ в Стамбуле, к утру 26 августа обнаружить спортсмена так и не удалось.
В поисковой операции участвуют более 500 человек. Рассматриваются две версии: либо Николай утонул, либо после старта вышел на берег и выбросил чип, который был выдан ему на старте, в воду. Супруга спортсмена прибыла в Стамбул для участия в поисках. Последние новости о пропаже спортсмена — в материале URA.RU.
Поиски продолжаются: проверили всю трассу, но спортсмена не обнаружили
Турецкие власти продолжают поиски российского пловца Николая Свечникова. Как сообщили в генеральном консульстве РФ в Стамбуле, на утро 26 августа поисковая операция не принесла результатов. Дипломаты поддерживают связь с жандармерией и турецкими компетентными органами, направлены официальные запросы.
По информации местных СМИ, после окончания соревнования трасса была полностью проверена, однако ни одного спортсмена в воде не было обнаружено. Электронный чип зафиксировал старт Свечникова, но данных о его выходе из моря нет. В операции участвуют морская полиция, береговая охрана и спасательные службы — всего задействовано более 500 человек. Прочесывается акватория и береговая линия на 50-километровом участке. Ночью на поиск Свечникова выходили подводные батискафы, пишет telegram-канал Mash. Ожидается, что сегодня в спасательной операции будет задействован вертолет.
Есть только два варианта: что могло произойти со Свечниковым
Турецкие спасательные службы рассматривают две основные версии исчезновения Николая Свечникова: либо российский спортсмен утонул, либо сразу после старта выбрался на берег и избавился от браслета с чипом, предназначенного для фиксации времени входа в воду. Об этом сообщает издание Hurriyet.
Как отмечает газета, перед началом заплыва каждому участнику был выдан специальный браслет с чипом, который не оснащен системой GPS-навигации. Устройство фиксирует только моменты погружения в воду и выхода из нее. В связи с этим рассматриваются два сценария: либо Николай утонул, либо после старта вышел на берег и выбросил чип в воду.
Выхода нет: супруга спортсмена обратилась за помощью
Telegram-канал Shot сообщает, что жена российского пловца, пропавшего в Босфоре, обратилась за помощью к российским туристам и призвала их присоединиться к поискам. Она сообщила, что всю ночь самостоятельно осматривала набережную. Однако все безуспешно. Кроме того, женщина попросила у оргов информацию об условиях участия Николая, но ей отказались ее предоставить, сославшись на следственные мероприятия.
В российском консульстве в Стамбуле заверяли супругу Свечникова, что принимают меры, однако подробности о поисках не раскрывают. Родственники и друзья спортсмена также организуют волонтерские поиски.
Что известно о заплыве, во время которого пропал Николай
В этом году традиционный межконтинентальный заплыв, организованный Олимпийским комитетом Турции, состоялся 24 августа. Это соревнование проводится с 1989 года и считается одним из самых престижных в мире открытой воды. Для участия требуется пройти отбор и оплатить взнос в размере 550 евро.
В этом году в заплыве приняли участие около трех тысяч человек, среди которых было 450 россиян, в том числе мастер спорта по плаванию Николай Свечников. В день старта погодные условия были сложными: сначала шел дождь и был сильный туман, позже усилился ветер.
Заплыв начался в 10:00 и завершился в 14:00. Участникам предстояло преодолеть 6,5 километра через пролив. После окончания заплыва выяснилось, что не все спортсмены достигли финиша. В частности, с дистанции пропал Николай Свечников — его последний раз видели в середине Босфора. По словам городской морской службы, сигнал с чипа пловца был зарегистрирован лишь на берегу. Поиски начались только спустя несколько часов после сообщения о его исчезновении.
Власти провинции Стамбул сообщили о начале расследования. Анализ видеозаписей и данных с чипа подтвердил, что Свечников стартовал, но к финишу не вышел из воды. Организаторы отмечают, что ответственность за безопасность лежит на участниках, а принимаемые меры не гарантируют ее полностью. В Босфоре действуют два разнонаправленных течения, поэтому зона поисков может выйти за пределы пролива.
«Чуткий тренер»: что известно о пропавшем
Николай Свечников родом из Курской области. В последние годы проживал в Москве и работал тренером по плаванию. Он имеет высшую тренерскую категорию «Эксперт», звание мастера спорта и победу на Кубке чемпионов по плаванию на открытой воде в 2019 году. За его плечами — более пяти лет преподавательского опыта.
Свечников также имеет сертификаты по грудничковому и дородовому плаванию. В отзывах клиенты отмечают его профессионализм и индивидуальный подход к тренировкам. После завершения спортивной карьеры он продолжил участвовать в заплывах на открытой воде. Известно, что спортсмен женат. Его супруга сейчас находится в Стамбуле.
