Ермак и Умеров засобирались на встречу с Уиткоффом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров на этой неделе отправятся в Соединенные Штаты Америки для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на слова источника.
«Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в США. <...> В состав украинской делегации войдут руководитель аппарата президента [Украины] Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров», — говорится в материале агентства.
Источник также сообщил, что основными вопросами, которые, вероятно, будут обсуждаться в ходе визита станут гарантии безопасности для Украины. Также стороны обсудят потенциальную организацию переговоров между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио и Ермак провели встречу, на которой обсудили гарантии безопасности для Киева. По итогам встречи стороны договорились подготовить проект соглашения. Планируется, что его опубликуют до конца следующей недели, причем документ будет включать не только политические, но и конкретные военные обязательства.
