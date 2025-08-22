Рубио обсудил с главой офиса Зеленского гарантии безопасности Киеву

Рубио встретился в представителями Украины
Рубио встретился в представителями Украины Фото:
Госсекретарь США Марко Рубио и глава офиса президента Украины Андрей Ермак провели переговоры о гарантиях безопасности для Киева. По данным украинского телеканала «Общественное», стороны планируют подготовить проект соглашения до конца следующей недели, причем документ будет включать не только политические, но и конкретные военные обязательства.

Уточняется, что работа ведется в двух подгруппах — политико-юридической и военной. Военные гарантии, как отмечается, предусматривают поставки вооружений, финансовую поддержку, обмен разведданными и проведение совместных учений. Подчеркивается, что Украина настаивает на системе двусторонних договоров, ратифицированных парламентами стран-участниц, с четкими временными рамками и параметрами.

В то же время отмечается, что США, по данным CNN, считают необходимым передать Европе ведущую роль в обеспечении безопасности Киева. Напоминается, что в МИД РФ ранее заявляли о недопустимости размещения войск НАТО на Украине, предупреждая о рисках резкой эскалации конфликта.

