Российская теннисистка ждет четвертого ребенка от Иглесиаса

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас ожидают рождения четвертого ребенка. Прибавление в звездной семье ожидается к концу 2025 года.
«Слухи о беременности Курниковой просочились в СМИ после того, как ее заметили на прогулке с детьми в Майями — на бывшей спортсменке была мешковатая одежда, однако даже под ней папарацци смогли разглядеть округлившийся живот», — пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на испанское издание «Hola!». По данным СМИ, Курникова находится в хорошем самочувствии на пятом месяце беременности.
Спортсменка проживает с семьей в Майами. Пара ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публичных мероприятиях. Курникова и Иглесиас вместе более 20 лет.
