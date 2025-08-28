WP: эксперта ЦРУ лишили допуска к секретным данным после встречи Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудника ЦРУ лишили допуска к секретной информации
Сотрудника ЦРУ лишили допуска к секретной информации Фото:

Ведущий эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России лишена допуска к секретной информации после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Кадровая сотрудница ЦРУ, проработавшая 29 лет, была лишена допуска к секретным данным 19 августа. Сотрудница на тот момент готовилась к отправке в Европу, где она должна была занять „престижный пост“, назначение на который ранее одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф», — сказано в  сообщении.

Также уточняется, что лишение допуска стало неожиданностью не только для самой сотрудницы, но и для ее коллег, поскольку ранее она не подвергалась дисциплинарным взысканиям и имела безупречную репутацию. Кроме того, по информации издания, после инцидента в ЦРУ были усилены внутренние проверки сотрудников, работавших на российском направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ведущий эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по России лишена допуска к секретной информации после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Кадровая сотрудница ЦРУ, проработавшая 29 лет, была лишена допуска к секретным данным 19 августа. Сотрудница на тот момент готовилась к отправке в Европу, где она должна была занять „престижный пост“, назначение на который ранее одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф», — сказано в  сообщении. Также уточняется, что лишение допуска стало неожиданностью не только для самой сотрудницы, но и для ее коллег, поскольку ранее она не подвергалась дисциплинарным взысканиям и имела безупречную репутацию. Кроме того, по информации издания, после инцидента в ЦРУ были усилены внутренние проверки сотрудников, работавших на российском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...