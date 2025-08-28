Падение из окна и обострение болезни: тяжелые испытания сына Ефремова

Николай Ефремов борется с обострением рассеянного склероза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У актера есть астма, пишет Shot
У актера есть астма, пишет Shot Фото:

33-летний Николай Ефремов, сын известных актёров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской, продолжает бороться с тяжёлыми последствиями падения из окна летом 2023 года. По данным журналистов, у молодого актёра обострился рассеянный склероз и появились дополнительные осложнения.

«Прогулки на воздухе, которые могли бы немного помочь, почти всегда обречены, потому что у актера астма и множество аллергических проявлений», — сообщает telegram-канал Shot. Состояние Николая требует постоянного ухода и медицинского контроля.

Он ведет затворнический образ жизни, лишенный возможности даже совершать прогулки, которые могли бы немного улучшить его самочувствие. Ситуацию усугубляет и разлад: супруга актёра Владислава Киселёва публично отреклась от него, обвинила в проблемах с алкоголем и психическим здоровьем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
33-летний Николай Ефремов, сын известных актёров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской, продолжает бороться с тяжёлыми последствиями падения из окна летом 2023 года. По данным журналистов, у молодого актёра обострился рассеянный склероз и появились дополнительные осложнения. «Прогулки на воздухе, которые могли бы немного помочь, почти всегда обречены, потому что у актера астма и множество аллергических проявлений», — сообщает telegram-канал Shot. Состояние Николая требует постоянного ухода и медицинского контроля. Он ведет затворнический образ жизни, лишенный возможности даже совершать прогулки, которые могли бы немного улучшить его самочувствие. Ситуацию усугубляет и разлад: супруга актёра Владислава Киселёва публично отреклась от него, обвинила в проблемах с алкоголем и психическим здоровьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...