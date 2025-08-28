Падение из окна и обострение болезни: тяжелые испытания сына Ефремова

33-летний Николай Ефремов, сын известных актёров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской, продолжает бороться с тяжёлыми последствиями падения из окна летом 2023 года. По данным журналистов, у молодого актёра обострился рассеянный склероз и появились дополнительные осложнения.
«Прогулки на воздухе, которые могли бы немного помочь, почти всегда обречены, потому что у актера астма и множество аллергических проявлений», — сообщает telegram-канал Shot. Состояние Николая требует постоянного ухода и медицинского контроля.
Он ведет затворнический образ жизни, лишенный возможности даже совершать прогулки, которые могли бы немного улучшить его самочувствие. Ситуацию усугубляет и разлад: супруга актёра Владислава Киселёва публично отреклась от него, обвинила в проблемах с алкоголем и психическим здоровьем.
