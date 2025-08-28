Завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») представил новый электровоз «Орлец» серии 2ЭС11, тяговая система которого не имеет аналогов в России. Его показали в ходе международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Электровоз стал вторым в линейке новых продуктов предприятия, созданных на базовой платформе 3ЭС8 „Малахит“ с российским асинхронным приводом. Свое имя „Орлец“ локомотив получил от уральского названия минерала родонит. Тяговая система, все элементы которой разработаны и изготовлены в России, позволяет ему существенно увеличивать энергоэффективность и успешно проходить участки даже с пониженным напряжением контактной сети, что пока не реализовано ни в одной серии отечественного подвижного состава», — говорится в сообщении.
Чтобы увеличить силу тяги электровоза, использовали блок управления (БУПР). Его изобрели в «Уральских локомотивах». Отличие блока в снижении массы и двусторонеей передачей тяговых усилий, повышая надежность при интенсивной работе на сетях РЖД. Новый поезд сделан из модулей. Его вес 200 тонн. По заявлению производителя, мощность 2ЭС11 на 42% выше, чем у предыдущих моделей. Он может перевозить до девяти тысяч тонн в трехсекционной комплектации с бустером. Мощность при использовании составляет не менее восьми тысяч киловатт.
Для «Орлеца» пришлось разработать собственную охлаждающую систему в модульной крыше. Новый электровоз будут испытывать в ближайшие осенне-зимний и весенний периоды. Его сертификацию планируется завершить летом 2026-го.
«Базовая платформа 3ЭС8, разработанная инженерами „Уральских локомотивов“, позволяет создать линейку новой техники с учетом потребностей РЖД. Электровоз переменного тока 2ЭС11 расширит полигоны эксплуатации наших новых грузовых магистральных локомотивов на сети РЖД. В дальнейших планах предприятия — выпуск первого в России двухсистемного локомотива нового поколения 2ЭС12», — отметил гендиректор завода Олег Спаи.
