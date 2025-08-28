Фельдшеры скорой помощи серьезно пострадали в аварии на Якутской в Перми. Видео

Вечером, 28 августа 2025 года, на улице Якутской в направлении Закамска образовалась значительная пробка. Движение по улице Якутской временно перекрыто. Причиной затора стало ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика КамАЗ, сообщили очевидцы в соцсетях. 

«В результате ДТП пострадали два фельдшера, которые в настоящее время в состоянии средней степени тяжести направлены в больницу. Во время ДТП в машине скорой пациентов не было», — уточнили URA.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края. 

URA.RU также направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответ ожидается. Между тем, в городском дептрансе отмечают, что движение общественного транспорта, включая маршруты автобусов №2, №20 и №60, затруднено — задержки превышают 20 минут из-за ДТП на Якутской. 

