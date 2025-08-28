Пашинян заявил, что он — правительство Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что именно он олицетворяет руководство правительства. При этом министры не имеют права публично высказывать точку зрения, отличающуюся от его позиции.
«Правительство — это я, ни у кого не может быть позиции, противоречащей моей. Вообще, если в правительстве есть люди, позиция которых противоречит моей, прямо сейчас пусть пишут заявления и уходят, если нет — я сам уволю их», — заявил Пашинян журналистам. Его слова приводит Sputnik. Таким образом он ответил на вопрос, считают ли в правительстве обязательным к исполнению решение международного суда по компании «Электросети Армении», принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну.
Ранее совет по защите прав Карапетяна проинформировал, что он и члены его семьи одержали победу в арбитражном споре против правительства Армении. Инициатором данного разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма выступила семья Карапетяна. 22 июля чрезвычайный арбитр постановил, что Армения должна воздержаться от применения норм, установленных последними изменениями в законы «Об энергетике» и «О комиссии по регулированию общественных услуг» в отношении ЗАО «Электрические сети Армении», а также отказаться от дальнейших действий, связанных с конфискацией имущества компании. В сообщении совета подчеркивалось, что решение чрезвычайного арбитра носит обязательный для исполнения характер для правительства Армении.
