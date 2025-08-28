Шесть голов и две драки: «Трактор» вышел в финал Кубка губернатора после победы над «Ладой»

ХК «Трактор» одержал решающую победу для попадания в финал Кубка губернатора Челябинской области над тольяттинской «Ладой» со счетом 5:1. У хозяев льда в третий матч предсезонки наконец начали работать новые связки между мастеровитыми новобранцами команды. Об этом сообщает наблюдавший за игрой корреспондент URA.RU.
Первый период начался с более активной игры «Лады». Канадскому новичку Крису Дригеру пришлось парировать несколько опасных моментов, чтоб уберечь ворота. А на 10-й минуте матча с передачи Григоренко Кадейкин открыл счет в матче — 1:0. Вторую на 16-й минуте забил Светлаков: Ливо классно обыграл защитников, попал в штангу — Светлаков добил — 2:0.
На третьей минуте второго периода «Трактор» продолжил развивать успех: Дюбе сделал удачную передачу на Крощинского, который точным броском поразил ворота «Лады» с дальней дистанции. Дальше «Лада» буквально зажала хозяев в зоне, что привело к точному броску Семина из круга вбрасывания — и 3:1. «Трактор» очень быстро восстановил разницу в три шайбы: Глотов сделал передачу на Дэя, а Логан продлил ее на «пятак», где Дер-Аргучинцев подставил клюшку, и шайба перелетела голкипера.
Дальше, после трех подряд удалений у «Трактора», эмоции матча захлестывали арену, как в плей-офф Кубка Гагарина. Зрители после провокации капитана волжан Семина увидели сразу две драки — по сути два боксерских поединка — Савчук против Коромыслова и Дюфур против Никонова. После чего Семин получил 5+20 за удар коленом.
Третий период проходил более спокойно. А в конце матча пятый гол в ворота волжан забил Светлаков — итог 5:1.
В сегодняшнем дневном матче «Амур» проиграл «Сочи» 1:2, но за счет двух побед (одна в овертайме), занял второе место в турнирке. Завтра «Трактор» сыграет с ХК «Амур» в 19 часов в финальном матче, а «Сочи» и «Лада» в 15 часов — в игре за третье место.
