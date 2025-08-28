28 августа 2025

Екатеринбурженка хотела заработать на наркотиках в Тамбове, теперь ей грозит 20 лет колонии

В Тамбове будут судить женщину из Екатеринбурга за попытку сбыта наркотиков
В Тамбове перед судом предстанет 47-летняя жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в попытке сбыта свыше одного килограмма наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре города Тамбова.

«В начале июля 2025 года обвиняемая приобрела наркотическое средство, расфасовала его и разместила в шести тайниках на территории Тамбова для передачи наркопотребителям», — рассказали в ведомстве. Женщину задержали на месте преступления. У нее изъяли более одного килограмма запрещенных веществ.

В ходе следствия жительница Екатеринбурга признала свою вину. По данным правоохранителей, женщина хотела продавать наркотики через интернет. Ей может грозить до 20 лет колонии строго режима.

