Путин сделал неожиданный подарок Китаю

Президент России Владимир Путин преподнес Пекину неожиданный подарок перед своим визитом на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Речь идет о заявлении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который сообщил о готовности Москвы поставить Китаю российские авиадвигатели.
«Непосредственно перед отъездом президента РФ Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок. Москва готова поставить Китаю российские авиадвигатели», — сообщает издание Sohu. Отмечается, что для Пекина это стало настоящим сюрпризом.
Визит Владимира Путина в Китай запланирован на следующую неделю, где пройдут масштабные переговоры между российской и китайской делегациями, а также саммит ШОС с участием лидеров более 20 стран. Саммит состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, и в его рамках ожидается встреча председателя КНР Си Цзиньпина с зарубежными руководителями.
