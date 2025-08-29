В России определили продолжительность школьного дня

Минпросвещения России утвердило единый режим работы школ. Согласно новым правилам, занятия должны начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены.
«Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов», — заявил начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев. Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что запрещено проводить нулевые уроки и обучение в три смены. Занятия для 5-х, 9-х классов и детей с ограниченными возможностями здоровья будут проходить только в первую смену. Рекомендации вступят в силу с 1 сентября.
Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая. Школы могут выбрать обучение по четвертям или триместрам. Рекомендации уже направлены в регионы.
Ранее Минпросвещения установило нормы времени для выполнения домашнего задания школьниками в зависимости от их возраста. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что продолжительность выполнения домашней работы ограничена: для первоклассников — один час, для учащихся 2-3 классов — полутора часов, для четвероклассников — двумя часами. Также выделено дополнительное время для сложных заданий. .
Также ведомство представило предложения по расписаниям на 2025/26 учебный год: для 1-4 классов — пять уроков в день, для 5-9 классов — шесть, для старшеклассников — до 19 занятий в неделю. Первые уроки понедельника будут посвящены проекту «Разговоры о важном», а по четвергам ученики 6-11 классов будут посещать профориентационный курс «Россия — мои горизонты», передает «Царьград».
