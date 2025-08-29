В Госдуме раскрыли, могут ли повысить призывной возраст

Депутат Смолин: сейчас повысить призывной возраст до 21 года малореально
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат Смолин заявил о возможном повышении призывного возраста до 21 года
Депутат Смолин заявил о возможном повышении призывного возраста до 21 года Фото:

В России в будущем может измениться минимальный возраст для призыва на военную службу с 18 до 21 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Сейчас повысить призывной возраст в России до 21 года малореально. Но как только закончится СВО, к этому вопросу надо вернуться», — заявил парламентарий.

Кроме того, он уточнил, что возможность увеличения минимального призывного возраста ранее обсуждалась, однако тогда решили ограничиться только повышением верхнего порога — с 27 до 30 лет. Смолин также подчеркнул важность этого шага для гармоничного развития молодежи и обеспечения национальных интересов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России в будущем может измениться минимальный возраст для призыва на военную службу с 18 до 21 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. «Сейчас повысить призывной возраст в России до 21 года малореально. Но как только закончится СВО, к этому вопросу надо вернуться», — заявил парламентарий. Кроме того, он уточнил, что возможность увеличения минимального призывного возраста ранее обсуждалась, однако тогда решили ограничиться только повышением верхнего порога — с 27 до 30 лет. Смолин также подчеркнул важность этого шага для гармоничного развития молодежи и обеспечения национальных интересов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...