В Госдуме раскрыли, могут ли повысить призывной возраст

В России в будущем может измениться минимальный возраст для призыва на военную службу с 18 до 21 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
«Сейчас повысить призывной возраст в России до 21 года малореально. Но как только закончится СВО, к этому вопросу надо вернуться», — заявил парламентарий.
Кроме того, он уточнил, что возможность увеличения минимального призывного возраста ранее обсуждалась, однако тогда решили ограничиться только повышением верхнего порога — с 27 до 30 лет. Смолин также подчеркнул важность этого шага для гармоничного развития молодежи и обеспечения национальных интересов.
