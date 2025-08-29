Свердловчанкам выплатили в пять раз меньше положенного за участие мужей в СВО

В Каменском районе Свердловской области двум местным жительницам перечислили региональную выплату в пять раз меньше положенной за участие их мужей в спецоперации на Украине. Вместо 100 тысяч рублей им перевели по 20 тысяч, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Согласно нормам регионального законодательства, членам семьи гражданина, заключившего в период с 1 января по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы, полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Однако заявительницам назначены выплаты по 20 тысяч рублей», — пояснили там.
К делу подключилась прокуратура и направила иск в суд к управлению соцполитики №12, куда за выплатами обращались супруги военнослужащих. Суд удовлетворил требования о доначислении по 80 тысяч рублей каждой.
