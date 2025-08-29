Пассажиры рейса Анталья — Москва потеряли сознание на борту, который часами не мог вылететь в Россию

Из-за жары в салоне самолета пассажиры рейса Анталья — Москва падали в обморок
Из-за невыносимой жары несколько пассажиров рейса Анталья — Москва начали падать в обморок
Несколько пассажиров рейса Анталья — Москва потеряли сознание в переполненном салоне самолета Southwind Airlines, который более двух часов не мог вылететь из Турции из-за технических неполадок. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«В салоне была невыносимая жара, люди начали падать в обморок, только после этого экипаж открыл двери и вызвал скорую», — приводит слова очевидцев SHOT. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Отмечается, что после завершения посадки примерно 500 туристов оказались заблокированы в салоне Boeing 777 без возможности выйти. Кондиционеры не работали, температура воздуха превышала 30 градусов. После оказания первой медицинской помощи и короткой передышки на свежем воздухе туристов вновь пригласили на борт, объяснив это готовностью самолета к вылету.

Кроме этого, после повторной посадки в салоне вспыхнул конфликт между пассажирами. Началась драка, из-за чего вылет снова задержали. На место прибыли сотрудники полиции, которые вывели зачинщиков беспорядка и их багаж для разбирательства. Пассажиры продолжают ожидать дальнейшей информации о времени вылета.

