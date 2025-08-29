Небывалые продажи и скидки от застройщиков: как осенью тряхнет рынок недвижимости ХМАО

Осенью в Югре прогнозируют увеличение числа сделок по покупке жилья. До этого спрос падал из-за дорогой ипотеки. Риелторы считают, что интерес покупателей на вторичном рынке повысится, если ключевую ставку снизят в сентябре. А вот скидок от застройщиков может стать меньше. Подробнее о грядущих потрясениях на рынке недвижимости региона — в материале URA.RU.
Турбулентность на вторичном рынке
«Кардинальных изменений на вторичке пока не произошло, но в этом месяце чувствовалось, что люди стали покупать больше. Хотя ипотеку используют скорее как дополнительный инструмент. Ставка для людей около 20% все еще высокая. Поэтому, наверное, все еще в ожидании, когда она станет в районе 14-16%. Тогда будет какой-то разговор о том, что спрос повысится», — поясняет эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.
Для примера, если покупать квартиру в Сургуте на вторичном рынке за шесть миллионов, то при текущей ставке ежемесячный платеж может доходить почти до 100 тысяч рублей. При этом покупателям нужно внести и первоначальный взнос более миллиона рублей.
На очередном заседании ЦБ, которое пройдет 12 сентября, риелторы считают, что ключевую ставку могут снизить. Это может привести к новой волне повышения спроса.
«Если ставка будет минус 2%, то ждем небольшое повышение активности на рынке. Тогда будет больше интереса, будет больше сделок. Возможно, цены стабилизируются. Пока последние 3-4 месяца в стране в общем и у нас цены продолжают снижаться», — отмечает эксперт филиала «Этажей» в Нижневартовске Александр Лещев.
За два года, по подсчетам риелторов, цены на вторичном рынке упали примерно на 15%. Это основные типы квартир — двушки и однушки. В среднем квадрат в Сургуте стоит около 124 тысяч, а в Нижневартовске — 81,5.
Исчезновение скидок на новостройки
Спрос на первичном рынке Югры застройщики сейчас стимулируют акциями и скидками. После исчезновения льготной ипотеки с господдержкой, по которой жилье в новостройке под низкий процент мог купить кто угодно, девелоперы почувствовали снижение продаж.
«Застройщикам тяжело, но есть хорошие акции и предложения. Все-таки объемы, конечно, не такие как были раньше. Но продажи все равно есть. Застройщики становятся более гибкими и лояльными. Потому что есть необходимость предлагать индивидуальные условия для клиента», — делится наблюдениями Кравцов.
Если ключевую ставку все-таки снизят, риелторы предполагают, что скидок от девелоперов может стать меньше. Более доступные кредиты должны и без того простимулировать покупателей.
«Застройщики поднимают спрос акциями. Если он поднимется, то и акции стоит меньше ждать. Если ставка останется такой же и особых инструментов не появится в продаже, то акции будут продолжаться. Но они обычно временные», — рассуждает Лещев.
Первичка vs вторичка: что будет популярнее
По уровню спроса вторичный рынок все еще опережает новостройки. Эта же тенденция должна сохраниться и осенью, считают агенты по недвижимости. «Пока все придерживают новые проекты, что в Нижневартовске, что даже в Тюмени. Не сильно много информации, что продавать», — резюмирует нижневартовский эксперт.
Осенью риелторы рассчитывают, что жители в основном будут покупать двухкомнатное жилье. Квартиры около 50 квадратов самые популярные в стране, поскольку покупатели прежде всего решают острые квартирные вопросы, а двушки — компромиссный вариант.
