Песков рассказал, что будет делать Путин в Китае

Путин примет участие в саммите ШОС и переговорах с Си Цзиньпином
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков рассказал о китайской части поездки Владимира Путина
Песков рассказал о китайской части поездки Владимира Путина Фото:

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и формат «ШОС плюс». После этого в Пекине пройдут двусторонние переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В городе Тяньцзинь состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и формат „ШОС плюс“. Затем в Пекине запланированы двусторонние переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также уточнил, что Путин посетит торжества, приуроченных к 80-летию победы китайского народа в войне с Японией. После завершения китайской части поездки Владимир Путин направится во Владивосток. Там он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и формат «ШОС плюс». После этого в Пекине пройдут двусторонние переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В городе Тяньцзинь состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и формат „ШОС плюс“. Затем в Пекине запланированы двусторонние переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также уточнил, что Путин посетит торжества, приуроченных к 80-летию победы китайского народа в войне с Японией. После завершения китайской части поездки Владимир Путин направится во Владивосток. Там он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...