Песков рассказал, что будет делать Путин в Китае

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и формат «ШОС плюс». После этого в Пекине пройдут двусторонние переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В городе Тяньцзинь состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и формат „ШОС плюс“. Затем в Пекине запланированы двусторонние переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также уточнил, что Путин посетит торжества, приуроченных к 80-летию победы китайского народа в войне с Японией. После завершения китайской части поездки Владимир Путин направится во Владивосток. Там он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
