Ушаков рассказал, какие документы подпишут участники ШОС

Основным документом, который подпишут участники ШОС станет Тяньцзиньская декларация. Об этом заявил советник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU.
«Центральным(документом — прим. URA.RU) станет декларация совета глав государств, Тяньцзиньская декларация. Будут отражены подходы к региональным международным проблемам», — заявил Ушаков в ходе брифинга.
Он отметил, что вторым документом будут являться основные направления развития ШОС. По словам советника, в нем будут отражены стратегии развития до 2035 года. Также там будет отражено создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, который будет располагаться в Ташкенте, а также отражено создание антитеррористического центр ШОС в Душанбе.
Саммит ШОС в Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября 2025 года, станет самым масштабным в истории организации. В нем примут участие лидеры более 20 стран и представители 10 международных организаций.
