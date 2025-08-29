Ушаков: 80-летию победы во Второй мировой войне члены ШОС уделят особое внимание

На Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделят особое внимание 80-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Особое внимание будет уделяться в ходе всех мероприятий тематике 80-летию окончания Второй мировой войны», — сказал Ушаков на брифинге. Его слова передает корреспондент URA.RU. Помимо годовщины окончания войны, значительное внимание будет уделено теме образования Организации Объединенных Наций, которая также отмечает юбилей. По итогам саммита планируется принять совместное заявление, в котором лидеры стран-участниц отдадут дань уважения героям и жертвам Второй мировой войны.
В период с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь состоится заседание Совета глав государств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Данный саммит станет крупнейшим мероприятием за всю историю организации: на встречу прибудут руководители свыше 20 государств, а также представители 10 международных организаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.