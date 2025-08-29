Ушаков: у Путина запланировано более 10 двусторонних встреч в рамках ШОС

У президента РФ Владимира Путина пройдет более 10 двухсторонних встреч. Об этом заявил советник президента РФ Юрий Ушаков, его слова передает корреспондент URA.RU.

«В рамках саммитов планируется ряд двусторонних встреч Путина — более 10 встреч запланировано», — заявил советник. Он также отметил, что возможны и дополнительные.

По словам Ушакова, сразу после заседания ШОС президент РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Также планируется встреча с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.

Помимо этого, Путин проведет встречу с президентом Ирана Масуд Пезешкианом. По словам Ушакова, Иран — надежный партнер. В прошлом году состоялся официальный визит иранского лидера в Москву. И, по словам Ушакова, предусматривается ряд контактов с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с премьер-министром Непала Кхадга Прасад Шарма Оли.

Саммит ШОС в Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября 2025 года, станет самым масштабным в истории организации. В нем примут участие лидеры более 20 стран и представители 10 международных организаций.

