В мессенджере MAX появились видеокружки

В MAX появилась функция записи видеокружков с сообщениями. Об этом сообщили в VK — компании, которая запустила мессенджер.
«МАХ запустил новую функциональность — мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате кружков», — говорится в пресс-релизе VK. Как пояснили в компании, чтобы новый функционал стал доступен, нужно обновить приложение до последней версии.
Чтобы начать записывать кружок, максимальная длительность которого — 60 секунд, нужно нажать на значок камеры в правом нижнем углу экрана, после чего провести пальцем вверх по экрану. Как пояснили в VK, кружок перед отправкой адресату можно пересмотреть. Запись же видео можно остановить или возобновить в любой момент. Кроме того, во время записи можно включить режим подсветки смартфона или использовать эффект увеличения.
Мессенджер MAX был запущен в марте 2025 года компанией VK. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. Платформа позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и передавать файлы объемом до четырех гигабайт. В начале августа 2025 года разработчики MAX успешно провели испытания по подключению приложения к порталу Госуслуг. Ожидается, что MAX также станет каналом для получения документов, требующих электронной подписи. С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустановлен на все новые смартфоны в России.
