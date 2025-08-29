В МИД РФ озадачены заявлениями об уступках РФ

Мария Захарова предложила США разъяснить слова Вэнса об «уступках» России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дипломат подчеркнула, что российская позиция по Украине неизменна, сообщило ТАСС
Дипломат подчеркнула, что российская позиция по Украине неизменна, сообщило ТАСС Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США разъяснить заявление своего вице-президента Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине. Она отметила, что Москва четко и регулярно обозначает свою позицию по этому вопросу.

«Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники. Свои подходы мы обозначаем, президент об этом говорит регулярно, министр иностранных дел дает развернутый анализ на этот счет, мы комментируем также постоянно», — заявила Захарова на брифинге.

Захарова предположила, что Вэнс мог цитировать или развивать тезисы американского главы Дональда Трампа, который в апреле 2025 года высказывался об уступках России. Дипломат подчеркнула, что российская позиция по Украине неизменна и регулярно озвучивается на высшем уровне.

Ранее Вэнс допустил вероятность достижения соглашения между Россией и Украиной, предусматривающего территориальные уступки с целью завершения вооруженного противостояния. Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления американского политика, сделанные в беседе с журналистами в Индии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США разъяснить заявление своего вице-президента Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине. Она отметила, что Москва четко и регулярно обозначает свою позицию по этому вопросу. «Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники. Свои подходы мы обозначаем, президент об этом говорит регулярно, министр иностранных дел дает развернутый анализ на этот счет, мы комментируем также постоянно», — заявила Захарова на брифинге. Захарова предположила, что Вэнс мог цитировать или развивать тезисы американского главы Дональда Трампа, который в апреле 2025 года высказывался об уступках России. Дипломат подчеркнула, что российская позиция по Украине неизменна и регулярно озвучивается на высшем уровне. Ранее Вэнс допустил вероятность достижения соглашения между Россией и Украиной, предусматривающего территориальные уступки с целью завершения вооруженного противостояния. Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления американского политика, сделанные в беседе с журналистами в Индии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...