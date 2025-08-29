В МИД РФ озадачены заявлениями об уступках РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США разъяснить заявление своего вице-президента Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине. Она отметила, что Москва четко и регулярно обозначает свою позицию по этому вопросу.
«Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники. Свои подходы мы обозначаем, президент об этом говорит регулярно, министр иностранных дел дает развернутый анализ на этот счет, мы комментируем также постоянно», — заявила Захарова на брифинге.
Захарова предположила, что Вэнс мог цитировать или развивать тезисы американского главы Дональда Трампа, который в апреле 2025 года высказывался об уступках России. Дипломат подчеркнула, что российская позиция по Украине неизменна и регулярно озвучивается на высшем уровне.
Ранее Вэнс допустил вероятность достижения соглашения между Россией и Украиной, предусматривающего территориальные уступки с целью завершения вооруженного противостояния. Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления американского политика, сделанные в беседе с журналистами в Индии.
