Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия Украине

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Захарова хочет ясности от властей Сербии
Захарова хочет ясности от властей Сербии Фото:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила необходимость получения четких разъяснений от Сербии относительно информации о возможных поставках оружия Украине. Об этом она написала в своем официальном заявлении.

«Столько противоречивого я слышу на этот счет от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь „такое невозможно“, мы услышали», — отметила Захарова в своем telegram-канале.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград не осуществляет прямых поставок вооружения Украине, однако не исключал, что сербская продукция может попадать в зону конфликта через третьи страны. Власти Сербии заявляли о намерении ужесточить контроль за конечными пользователями вооружения на фоне сообщений о возможных поставках боеприпасов украинской стороне через страны НАТО.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила необходимость получения четких разъяснений от Сербии относительно информации о возможных поставках оружия Украине. Об этом она написала в своем официальном заявлении. «Столько противоречивого я слышу на этот счет от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь „такое невозможно“, мы услышали», — отметила Захарова в своем telegram-канале. Ранее президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград не осуществляет прямых поставок вооружения Украине, однако не исключал, что сербская продукция может попадать в зону конфликта через третьи страны. Власти Сербии заявляли о намерении ужесточить контроль за конечными пользователями вооружения на фоне сообщений о возможных поставках боеприпасов украинской стороне через страны НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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