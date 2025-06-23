Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила необходимость получения четких разъяснений от Сербии относительно информации о возможных поставках оружия Украине. Об этом она написала в своем официальном заявлении.
«Столько противоречивого я слышу на этот счет от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь „такое невозможно“, мы услышали», — отметила Захарова в своем telegram-канале.
Ранее президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград не осуществляет прямых поставок вооружения Украине, однако не исключал, что сербская продукция может попадать в зону конфликта через третьи страны. Власти Сербии заявляли о намерении ужесточить контроль за конечными пользователями вооружения на фоне сообщений о возможных поставках боеприпасов украинской стороне через страны НАТО.
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