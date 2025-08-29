Немецкая компания Quantum Systems организовала выпуск дронов на секретных объектах на территории Украины. Об этом сообщает издание Politico.
«Немецкая Quantum Systems увеличивает свое производство на Украине», — пишет Politico по итогам интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным. Компания существенно нарастила объемы производства на Украине. Если ранее предприятие выпускало около 40 аппаратов в месяц, то сейчас этот показатель удвоился — до 80 дронов. При этом немецкие заводы компании продолжают выпускать порядка 120 беспилотников ежемесячно.
Производство на Украине организовано на секретных объектах. Компания распределяет свои мощности по разным регионам Украины, чтобы минимизировать риски возможных ударов.
Российская сторона неоднократно высказывала обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине со стороны западных стран. Официальные представители заявляют, что такие действия мешают мирному урегулированию конфликта и способствуют его затягиванию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как законная военная цель. В Кремле также отмечали, что дальнейшее наращивание военной поддержки Украины негативно сказывается на перспективах переговорного процесса.
