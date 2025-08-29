Центробанк проведет новое заседание по ключевой ставке: как она может измениться, предположения аналитиков

Зампред ВТБ Пьянов: Центробанк снизит ключевую ставку в сентябре
Ключевая ставка может снизиться на 2 пункта, заявили аналитики
Ключевая ставка может снизиться на 2 пункта, заявили аналитики

Центробанк 12 сентября проведет очередное заседание по ключевой ставке. Предполагается, что на нем обсудят два сценария снижения ключевой ставки — на 100 или на 200 базисных пунктов. 

Многие аналитики высказали свои предположения по поводу снижения ключевой ставки. Многие из них ожидают понижение ставки на 2% на следующем заседании и еще большее количество к следующему году. Прогнозы по ключевой ставке в сентябре — в материале URA.RU.

Предположение аналитиков

«Ожидаю снижения ставки в сентябре на 2%»

По мнению аналитика Дмитрия Савченко, Центробанк продолжит снижение ключевой ставки. По его словам, он ожидает ее уменьшения в сентябре на 2%.

«В июле-августе было зафиксировано снижение инфляции — теперь она находится в районе 8,8–8,79% против 9,4% в июне. Поэтому я ожидаю снижения ставки в сентябре на 2%», — заявил Савченко. Он также отметил, что на данный момент российской экономике требуется «радикальное снижение ставки».

«Рынок ожидает снижения ставки на 100-200 базисных пунктов»

Ставка может быть снижена на 100-200 базисных пунктов. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двумя опциями снижения ключевой ставки — минус 100 или 200 базисных пунктов», — рассказал эксперт.

«К концу года ставка может снизиться до 14-15%»

ЦБ может снизить ставку до 14 - 15% к концу 2025 года заявил аналитик Михайлов
ЦБ может снизить ставку до 14 - 15% к концу 2025 года заявил аналитик Михайлов
Фото:

Аналитик кредитной организации Иван Михайлов заявил, что ставка может снизиться до 14-15 процентов. Это может произойти к концу года.

«В случае устойчивого снижения инфляционных показателей, отсутствия внешних негативных факторов понижение ключевой ставки до 14–15% к концу года представляется вполне возможным», — заявил Михайлов.

«Аналитики указывают на компромиссный уровень ключевой ставки 10 — 12%»

Некоторые аналитики указывают на компромиссный уровень ключевой ставки 10 — 12 процентов. Об этом заявил профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Таким образом, созрел всеобщий консенсус о необходимости снижения процентных ставок в экономике. Некоторые аналитики уже указывают на компромиссный уровень ключевой ставки 10?12 процентов», — пояснил Толкачев. Его слова передает Финансы Mail.

«Политика ЦБ стала мягче»

Политика Центробанка стала мягче, поэтому ставка снизится. С таким мнением выступила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

«Сейчас, на мой взгляд, политика ЦБ стала немного мягче, и ставку, конечно, будут снижать», — отметила эксперт. По ее словам, многие люди ожидают 17 или 16% годовых.

«Ставка может быть 14 — 16% в конце 2025 года»

Снижение ключевой ставки к концу года также ожидает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, с текущими данными ставка может быть на уровне 14–16% к концу года.

«С учетом текущих данных эксперты ожидают, что к концу года ключевая ставка будет на уровне 14–16%» — заявила Беленькая. Она отметила, что по текущей динамике к сентябрю снижение ставки до 16% выглядит вероятным. 

Что такое ключевая ставка и как она менялась

Изменение ключевой ставки с 2020 года
Изменение ключевой ставки с 2020 года
Фото:

Ключевая ставка Центробанка — это основной инструмент для контроля денежно-кредитной политики. Это наименьший процент, под которым Банк России выдает кредиты коммерческим банкам.

При повышении процента коммерческие банки при выдаче кредитов завышают процент, чтобы не уйти в минус. В связи с этим понижение ключевой ставки ЦБ напрямую влияет на процент кредитов для обычных граждан.

Последнее понижение ключевой ставки произошло 25 июля 2025 года. Тогда ключевая ставка уменьшилась с 20% до 18%.

