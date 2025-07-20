В Госдуме спрогнозировали, когда ключевая ставка вернется к 7%

Аксаков: ожидаем ключевую ставку в 7% в 2026 году
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Ключевая ставка может вернуться к уровню, на котором она держалась до начала СВО
Ключевая ставка может вернуться к уровню, на котором она держалась до начала СВО Фото:

Ключевая ставка в России к концу 2025 года может снизиться до 15%, а в 2026 — до 7%. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ссылаясь на текущую динамику денежно-кредитной политики.

«Чтобы стабилизировать состояние экономики, но при этом не разогнать инфляцию, ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты, также будут условия для их обслуживания. Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет», — заявил Аксаков в разговоре с ТАСС. При этом он отметил, что в этом году ключевая ставка может снизиться до 15%, а не до 18%, как говорят некоторые эксперты. 

В начале июня ЦБ впервые за длительный период снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Следующее заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки назначено на 25 июля. Регулятор ранее заявлял о необходимости продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики для стабилизации инфляционных ожиданий. 

Ключевая ставка начала расти после начала СВО. Самое максимальное значение было зафиксировано на уровне 21%. На данный момент большинство экспертов ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку до 18% в конце июля. На такое решение может повлиять низкий уровень инфляции, пишут «Ведомости». 

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Ключевая ставка в России к концу 2025 года может снизиться до 15%, а в 2026 — до 7%. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ссылаясь на текущую динамику денежно-кредитной политики. «Чтобы стабилизировать состояние экономики, но при этом не разогнать инфляцию, ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты, также будут условия для их обслуживания. Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет», — заявил Аксаков в разговоре с ТАСС. При этом он отметил, что в этом году ключевая ставка может снизиться до 15%, а не до 18%, как говорят некоторые эксперты.  В начале июня ЦБ впервые за длительный период снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Следующее заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки назначено на 25 июля. Регулятор ранее заявлял о необходимости продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики для стабилизации инфляционных ожиданий.  Ключевая ставка начала расти после начала СВО. Самое максимальное значение было зафиксировано на уровне 21%. На данный момент большинство экспертов ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку до 18% в конце июля. На такое решение может повлиять низкий уровень инфляции, пишут «Ведомости». 
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