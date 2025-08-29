Путин заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества КНР и РФ

Экономические отношения России и Китая достигли рекордного уровня: с 2021 года двусторонний товарооборот вырос примерно на 100 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Cиньхуа». Интервью на русском языке публикует Кремль.
«Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером», — сообщил президент России.
РФ также заняла пятое место среди зарубежных внешнеторговых партнеров КНР по итогам прошлого года. Интервью вышло в преддверии официального визита в Китай Владимиром Путиным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.