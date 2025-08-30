Путин: РФ стала одним из основных рынков в мире для экспорта машин из КНР

РФ является одной из лидирующих стран, которые выступают площадкой для экспорта авто из КНР, сказал Путин
РФ является одной из лидирующих стран, которые выступают площадкой для экспорта авто из КНР, сказал Путин Фото:

Президент Владимир Путин заявил, что Россия входит в число ключевых мировых рынков для китайских автомобилей. Об этом глава государства сообщил в интервью информационному агентству Синьхуа в преддверии официального визита в Китай. Текст интервью опубликован 29 августа на официальном сайте Кремля.

«Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР», — отметил Путин в беседе с журналистами Синьхуа.

В этом же интервью президент России заявил, что РФ закрепилась на первом месте по экспорту нефти и газа в Китай. В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут.

