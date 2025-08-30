РФ закрепилась на первом месте по экспорту нефти и газа в одну из стран

Путин: Россия сохраняет лидерство по экспорту нефти и газа в Китай
Путин заявил о первенстве РФ в области поставки газа в Китай
Путин заявил о первенстве РФ в области поставки газа в Китай
Россия сохраняет лидерство по экспорту нефти и газа в Китай. С 2019 года по трубопроводу «Сила Сибири» в КНР поставлено свыше 100 миллиардов кубометров газа. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью информационному агентству «Синьхуа».

«Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай. Совокупные поставки „голубого топлива“ по трубопроводу „Сила Сибири“ с момента его запуска в 2019 году уже превысили 100 миллиардов кубометров. В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Также глава государства отметил, что Москва и Пекин тесно сотрудничают в сфере промышленности. В частности, Россия является одним из основных рынков в мире для экспорта автомобилей из КНР.

Как сообщало URA.RU ранее, в ближайшее время Китай рассматривает увеличение закупок российского газа по действующему газопроводу «Сила Сибири». Планируется, что с 2031 года ежегодные поставки газа в КНР могут вырасти на шесть млрд кубометров, достигнув 44 млрд кубометров в год.

