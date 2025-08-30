Жога наградил свердловского бойца СВО, выжившего при опасном штурме

Артем Жога наградил участника СВО Якова Евтюгина из Ревды за первое место в Кубке полпреда Президента РФ в УрФО для Защитников Отечества. Об этом рассказали в полпредстве округа.
«Медали ветеранам боевых действий вручает Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор. Участник СВО Яков Евтюгин из Свердловской области занял первое место в пара-боксе», — говорится в публикации telegram-канала пресс-службы полпредства. Всего из Свердловской области участие в кубке приняли более 100 ветеранов СВО.
Серьезное ранение Яков получил во время штурма лесополосы на Запорожском направлении — в мужчину прилетел снаряд. После минно-взрывного ранения свердловчанину понадобился курс реабилитации, однако после него Яков практически сразу вернулся в спорт. На его счету уже есть золотая медаль Всероссийского «Кубка Защитников Отечества», который в марте проходил в Ханты-Мансийске.
Кубок полномочного представителя Президента России для Защитников Отечества проходил в Тюмени с 26 по 30 августа. В общекомандном зачете первое место заняла Тюменская область. На второй строчке расположилась Свердловская, на третьем месте — Челябинская. В УрФО Кубок прошел впервые.
