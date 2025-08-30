Жога наградил свердловского бойца СВО, выжившего при опасном штурме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На церемонию награждения Артем Жога специально приехал в Тюмень
На церемонию награждения Артем Жога специально приехал в Тюмень Фото:

Артем Жога наградил участника СВО Якова Евтюгина из Ревды за первое место в Кубке полпреда Президента РФ в УрФО для Защитников Отечества. Об этом рассказали в полпредстве округа.

«Медали ветеранам боевых действий вручает Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор. Участник СВО Яков Евтюгин из Свердловской области занял первое место в пара-боксе», — говорится в публикации telegram-канала пресс-службы полпредства. Всего из Свердловской области участие в кубке приняли более 100 ветеранов СВО.

Серьезное ранение Яков получил во время штурма лесополосы на Запорожском направлении — в мужчину прилетел снаряд. После минно-взрывного ранения свердловчанину понадобился курс реабилитации, однако после него Яков практически сразу вернулся в спорт. На его счету уже есть золотая медаль Всероссийского «Кубка Защитников Отечества», который в марте проходил в Ханты-Мансийске.

Кубок полномочного представителя Президента России для Защитников Отечества проходил в Тюмени с 26 по 30 августа. В общекомандном зачете первое место заняла Тюменская область. На второй строчке расположилась Свердловская, на третьем месте — Челябинская. В УрФО Кубок прошел впервые. 

Победитель Кубка Защитников Отечества Яков Евтюгин
Победитель Кубка Защитников Отечества Яков Евтюгин
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артем Жога наградил участника СВО Якова Евтюгина из Ревды за первое место в Кубке полпреда Президента РФ в УрФО для Защитников Отечества. Об этом рассказали в полпредстве округа. «Медали ветеранам боевых действий вручает Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор. Участник СВО Яков Евтюгин из Свердловской области занял первое место в пара-боксе», — говорится в публикации telegram-канала пресс-службы полпредства. Всего из Свердловской области участие в кубке приняли более 100 ветеранов СВО. Серьезное ранение Яков получил во время штурма лесополосы на Запорожском направлении — в мужчину прилетел снаряд. После минно-взрывного ранения свердловчанину понадобился курс реабилитации, однако после него Яков практически сразу вернулся в спорт. На его счету уже есть золотая медаль Всероссийского «Кубка Защитников Отечества», который в марте проходил в Ханты-Мансийске. Кубок полномочного представителя Президента России для Защитников Отечества проходил в Тюмени с 26 по 30 августа. В общекомандном зачете первое место заняла Тюменская область. На второй строчке расположилась Свердловская, на третьем месте — Челябинская. В УрФО Кубок прошел впервые. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...