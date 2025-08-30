Бельгия выделила 100 миллионов евро на закупку оружия для Украины

Правительство Бельгии выделило 100 миллионов евро на закупку оружия у США для передачи Украине. Об этом рассказал глава минобороны страны Тео Франкен, перед неформальной встречей министров иностранных дел стран Евросоюза в Копенгагене.
«Бельгия окажет Украине военную помощь на сумму 100 миллионов евро и максимально ускорит передачу наших [истребителей] F-16», — сказал Франкен, прибывший в Копенгаген для участия в запланированных неформальных встречах министров иностранных дел и обороны стран ЕС. Его слова приводит портал FranceNews.
Министр также отметил активную роль Бельгии в «коалиции желающих». Франкен не исключил возможности отправки бельгийских миротворцев на Украину для оказания поддержки после завершения украинского конфликта.
Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Бельгии высказало свою точку зрения относительно изъятия российских замороженных активов. Глава бельгийского МИД Максим Прево подчеркнул, что осуществление подобной инициативы способно спровоцировать значительную финансовую нестабильность, которая затронет, в числе прочего, и Евросоюз, пишет RT.
