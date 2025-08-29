Челябинцы отправили связистам на СВО новое оборудование

Власти Челябинска отправили новую партию специализированного оборудования для связистов, работающих на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом 30 августа сообщил telegram-канал мэрии Челябинска со ссылкой на главу города Алексея Лошкина. По его словам, техника доставлена в соответствии с заявкой командования воинской части и уже направлена получателям.
«Очередную партию военно-технической помощи направили нашим связистам, которые находятся на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Закрыли потребности, обозначенные в заявке руководителя воинской части. Точно знаем, что ребята очень ждут этот груз, поэтому постарались собрать его максимально оперативно», — приводит telegram-канал слова Лошкина.
В состав груза вошли более 140 единиц техники: источники бесперебойного питания, кабели, коммутаторы, радиомосты, телефонные аппараты, медиаконвертеры и роутеры. Как пояснили в мэрии, новая аппаратура необходима для обеспечения устойчивой связи между командованием и подразделениями, а также внутри боевых групп. Руководство города отметило, что подобная поддержка позволит повысить эффективность работы связистов в условиях повышенных нагрузок и ограниченного доступа к ресурсам.
Ранее городские власти уже направляли аналогичные партии оборудования для нужд военнослужащих. В администрации уточнили, что сбор и отправка гуманитарной помощи продолжаются с учетом актуальных заявок с фронта.
