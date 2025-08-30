Более 17 тысяч курян остались без света после удара ВСУ

Более 17 тысяч жителей Курской области остались без электричества после удара ВСУ по Рыльску. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Перебит провод электроподстанции „Рыльск 110 кВ“. Нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах», — сообщил Хинштейн в Telegram. Он пообещал, что будут приложены все усилия для восстановления электроснабжения. Пока же без света остаются 17,1 тысячи жителей.
Кроме того, в ходе атаки в хуторе Фонов пострадали фасад и окна двухэтажного жилого дома. Хинштейн призвал курян к бдительности и попросил их не пренебрегать мерами безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.