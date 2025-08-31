Тысячи студентов РФ с 1 сентября начнут получать новую стипендию президента

С 1 сентября 2025 года в России стартует новая стипендиальная программа для студентов, курсантов и слушателей вузов, обучающихся по приоритетным для страны научно-технологическим направлениям. В пресс-службе Минобрнауки уточнили, что размер выплаты составит 30 тысяч рублей ежемесячно. Получателями выплаты в 2025/2026 учебном году станут 3 400 человек на очной форме обучения.
«В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, <...> которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии — 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в распространенном заявлении Минобрнауки, передает РИА Новости.
Конкурсный отбор кандидатов на получение президентской стипендии пройдет в сентябре-октябре 2025 года. Итоги конкурса планируется подвести в ноябре-декабре того же года. В ведомстве уточнили, что первые выплаты поступят победителям уже в ноябре-декабре, при этом стипендия будет начислена с учетом периода с 1 сентября.
Дополнительно в следующем учебном году введут правительственную стипендию в размере 20 тысяч рублей. Эту выплату смогут получить 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей высших учебных заведений страны. Всего новые меры поддержки охватят почти 10 тысяч обучающихся, занятых наукоемкими направлениями и технологиями будущего.
