Перед самолетом Путина в Китае расстелили ковровую дорожку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путина встретил почетный караул и красная дорожка
Путина встретил почетный караул и красная дорожка Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президента России Владимира Путина 31 августа встретили с государственными почестями в китайском городе Тяньцзинь, сообщают корреспонденты с места событий. Встреча Путина сопровождалась развернутым почетным караулом и красной ковровой дорожкой.

«Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом», — передает корреспондент РИА Новости. В Тяньцзине президент будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин будет находиться в Китае четыре дня. Помимо участия в саммите, президент посетит парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы во Второй мировой войне. На одной трибуне встретятся лидеры Китая, России и Северной Кореи. Ранее сообщалось что по Китаю российский президент будет ездить на автомобиле Aurus, передает «Царьград». На месте событий так же присутствуют корреспонденты URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президента России Владимира Путина 31 августа встретили с государственными почестями в китайском городе Тяньцзинь, сообщают корреспонденты с места событий. Встреча Путина сопровождалась развернутым почетным караулом и красной ковровой дорожкой. «Президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом», — передает корреспондент РИА Новости. В Тяньцзине президент будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин будет находиться в Китае четыре дня. Помимо участия в саммите, президент посетит парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы во Второй мировой войне. На одной трибуне встретятся лидеры Китая, России и Северной Кореи. Ранее сообщалось что по Китаю российский президент будет ездить на автомобиле Aurus, передает «Царьград». На месте событий так же присутствуют корреспонденты URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...