«Просто молодцы»: Лукашенко успел пообщаться с Си Цзиньпином. Фото

Лукашенко встретился с Си Цзиньпином перед саммитом ШОС в Китае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко заявил, что в Китае люди занимаются конкретным делом
Лукашенко заявил, что в Китае люди занимаются конкретным делом Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого отметил развитие Китая. Переговоры прошли утром 31 августа в Китае перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Встреча лидеров Беларуси и Китая в эти минуты», — сообщил telegram-канал «Пул первого». «Вы просто молодцы — гигантское развитие КНР!» — отметил Лукашенко в ходе беседы, его слова приведены в канале. По словам главы Беларуси, в Китае люди занимаются конкретным делом, и Минск активно заимствует китайские подходы в различных сферах — от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления. 

Встреча прошла в преддверии международных мероприятий с участием представителей стран — членов ШОС, на которых планируется рассмотреть вопросы экономической кооперации и региональной безопасности. Саммит проходит в китайском городе Тяньцзинь, а затем переместится в Пекин, и займет четыре дня с 31 августа по 3 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого отметил развитие Китая. Переговоры прошли утром 31 августа в Китае перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Встреча лидеров Беларуси и Китая в эти минуты», — сообщил telegram-канал «Пул первого». «Вы просто молодцы — гигантское развитие КНР!» — отметил Лукашенко в ходе беседы, его слова приведены в канале. По словам главы Беларуси, в Китае люди занимаются конкретным делом, и Минск активно заимствует китайские подходы в различных сферах — от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления.  Встреча прошла в преддверии международных мероприятий с участием представителей стран — членов ШОС, на которых планируется рассмотреть вопросы экономической кооперации и региональной безопасности. Саммит проходит в китайском городе Тяньцзинь, а затем переместится в Пекин, и займет четыре дня с 31 августа по 3 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...