Стало известно, какое здание полыхает в Балашихе. Видео

В Балашихе горит склад на улице Звездная
Служба новостей «URA.RU»
Пожар в Балашихе произошел в складском помещении на улице Звездная, 11
Пожар в Балашихе произошел в складском помещении на улице Звездная, 11
В Балашихе на улице Звездная 31 августа вспыхнул пожар в складском помещении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Помещение горит в Балашихе по улице Звездная, 11», — написали в telegram-канале МЧС России. Пожарные активно тушат возгорание.

По сообщениям местных жителей, в районе пожара слышны взрывы, над местом возгорания виден большой столб дыма. Причины пожара и количество пострадавших пока не сообщаются.

