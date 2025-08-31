Пожар в Балашихе произошел в складском помещении на улице Звездная, 11
новость из сюжетаКрупный пожар в Балашихе
В Балашихе на улице Звездная 31 августа вспыхнул пожар в складском помещении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Помещение горит в Балашихе по улице Звездная, 11», — написали в telegram-канале МЧС России. Пожарные активно тушат возгорание.
По сообщениям местных жителей, в районе пожара слышны взрывы, над местом возгорания виден большой столб дыма. Причины пожара и количество пострадавших пока не сообщаются.
