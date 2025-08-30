30 августа 2025

Мэр Салехарда преодолел дистанцию в полумарафоне «Полярный круг». Фото

Забег стратовал 31 августа
Забег стратовал 31 августа Фото:

Глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в полумарафоне «Полярный круг». Он пробежал дистанцию в три километра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии окружной столицы.

Глава Салехарда пробежал три километра
Глава Салехарда пробежал три километра
Фото:

«Сегодня Салехард встретил участников шестого благотворительного полумарафона „Полярный круг“! Алексей Титовский пробежал дистанцию в 3 километра», — сообщили URA.RU в мэрии.

Всего в забеге приняло участие свыше 1200 спортсменов и любителей. Возраст самого старшего участника — 78 лет, а самого юного — 3 года.

