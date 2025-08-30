Забег стратовал 31 августа
Глава Салехарда Алексей Титовский принял участие в полумарафоне «Полярный круг». Он пробежал дистанцию в три километра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии окружной столицы.
Глава Салехарда пробежал три километра
«Сегодня Салехард встретил участников шестого благотворительного полумарафона „Полярный круг“! Алексей Титовский пробежал дистанцию в 3 километра», — сообщили URA.RU в мэрии.
Всего в забеге приняло участие свыше 1200 спортсменов и любителей. Возраст самого старшего участника — 78 лет, а самого юного — 3 года.
