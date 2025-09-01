Минимум 250 человек погибли при землетрясении в Афганистане

В результате землетрясения магнитудой 6,0 в восточной части Афганистана погибло не менее 250 человек, более 500 получили ранения. Об этом сообщили представители «Талибана».
«По меньшей мере 250 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0 в Афганистане», — передает NBC News со ссылкой на представителей. Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США (USGS), находился в 27 км к востоку-северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном. Толчки произошли около полуночи по местному времени.
«Поскольку землетрясение произошло в отдаленной горной местности, потребуется время, чтобы получить точную информацию о человеческих жертвах и ущербе инфраструктуре», — заявил представитель Министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман. По данным USGS, после основного толчка в регионе зафиксировано не менее 13 афтершоков.
