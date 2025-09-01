Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 270 человек

Более 250 погибших и 1 тысяч пострадавших при землетрясении в Афганистане
Началась оценка последствий землетрясения
Началась оценка последствий землетрясения Фото:

Около 270 человек погибли и более 500 пострадали в результате мощного землетрясения в Афганистане. Об этом сообщает афганский телеканал RTA.

«Афганские официальные лица заявили, что в результате землетрясения погибло по меньшей мере 270 человек. Более 500 получили ранения», — говорится в  материале

Землетрясение произошло примерно в 200 км от столицы Афганистана Кабула и 400 км от столицы Пакистана Исламабада. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.

Стихия нанесла значительные разрушения в ряде провинций. Спасательные операции продолжаются, точное число жертв может возрасти. Международные организации начали оценку масштабов катастрофы для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 6,0 в восточной части Афганистана погибло не менее 250 человек. Спустя время чисто погибших выросло до 270. 

