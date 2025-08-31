В челябинском городе в офисном здании вспыхнул пожар из-за аварийной проводки

В Троицке Челябинской области в ночь на 1 сентября произошел пожар, охвативший одноэтажное офисное здание и кровлю общей площадью около 300 квадратных метров. Причиной возгорания могла стать аварийная работа электропроводки на чердаке, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Сегодня ночью в Троицке на улице Гагарина горело одноэтажное офисное здание и кровля общей площадью около 300 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала аварийная работа электропроводки на чердаке», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В тушении возгорания приняли участие 18 сотрудников МЧС России и областной противопожарной службы, были задействованы четыре единицы техники, а также четыре подразделения газодымозащитной службы. Пожарные полностью ликвидировали огонь, пострадавших в результате происшествия нет.
Из-за аварийного оборудования ранее крупный пожар произошел на птицефабрике «Равис» в поселке Рощино Сосновского района. На месте работала испытательная пожарная лаборатория для выяснения причины происшествия, заявили в пресс-службе МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!