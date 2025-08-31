31 августа 2025
30 августа 2025

В челябинском городе в офисном здании вспыхнул пожар из-за аварийной проводки

В Троицке в офисном здании произошел пожар
© Служба новостей «URA.RU»
Пожар произошел ночью
Пожар произошел ночью

В Троицке Челябинской области в ночь на 1 сентября произошел пожар, охвативший одноэтажное офисное здание и кровлю общей площадью около 300 квадратных метров. Причиной возгорания могла стать аварийная работа электропроводки на чердаке, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«Сегодня ночью в Троицке на улице Гагарина горело одноэтажное офисное здание и кровля общей площадью около 300 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала аварийная работа электропроводки на чердаке», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В тушении возгорания приняли участие 18 сотрудников МЧС России и областной противопожарной службы, были задействованы четыре единицы техники, а также четыре подразделения газодымозащитной службы. Пожарные полностью ликвидировали огонь, пострадавших в результате происшествия нет. 

Из-за аварийного оборудования ранее крупный пожар произошел на птицефабрике «Равис» в поселке Рощино Сосновского района. На месте работала испытательная пожарная лаборатория для выяснения причины происшествия, заявили в пресс-службе МЧС. 

