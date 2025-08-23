Пожар на птицефабрике «Равис» произошел из-за аварийного оборудования

Пожар на птицефабрике «Равис» в поселке Рощино Сосновского района Челябинской области произошел из-за аварийного оборудования. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Предварительная причина пожара на птицефабрике „Равис“ — аварийный режим электрооборудования. На месте работала испытательная пожарная лаборатория, для выяснения причины происшествия», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В субботу, 23 августа, в поселок Рощино Сосновского района Челябинской области пожарные прибыли на тушение птицефабрики «Равис». К счастью, обошлось без жертв. За последние годы, это уже шестое возгорание на птицефабрике.
Летом 2021 года на «Рависе» произошел сильный пожар. Во время грозы молния ударила в крышу птичника, заполненного птицей. Курицы сгорели заживо, погибли несколько сотен тысяч голов.
