Два опасных арестанта сбежали из СИЗО Екатеринбурга

Силовиков подняли на розыск сбежавших
новость из сюжетаВ Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта
В Екатеринбурге, по неофициальным данным, из следственного изолятора №1 сбежали два арестанта. Об этом URA.RU рассказали три источника, близких к правоохранительным органам.
«По предварительным данным, побег был совершен сегодня. Сотрудников силовых ведомств подняли по тревоге, они занимаются розыском», — сказал первый собеседник агентства.
Фигуранты, которые сбежали, могут обвиняются по ст. 205 УК РФ (Террористический акт), добавил второй источник. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
