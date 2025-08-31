31 августа 2025

Два опасных арестанта сбежали из СИЗО Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Силовиков подняли на розыск сбежавших
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

В Екатеринбурге, по неофициальным данным, из следственного изолятора №1 сбежали два арестанта. Об этом URA.RU рассказали три источника, близких к правоохранительным органам.

«По предварительным данным, побег был совершен сегодня. Сотрудников силовых ведомств подняли по тревоге, они занимаются розыском», — сказал первый собеседник агентства. 

Фигуранты, которые сбежали, могут обвиняются по ст. 205 УК РФ (Террористический акт), добавил второй источник. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

