ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ходе ударов по военной инфраструктуре ВСУ российские силы также вывели из строя пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65.
«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок российских войск. По данным министерства, были поражены пункты управления и производственные помещения по сборке БПЛА, склады боеприпасов, а также места временной дислокации подразделений ВСУ. Всего удары были нанесены по объектам в 150 районах.
В Минобороны РФ также сообщили, что российское десантное подразделение предприняло попытку оказать содействие украинскому военнослужащему, который хотел сдаться в плен на запорожском направлении. Для обеспечения безопасности бойца ВСУ российская сторона применяла FPV-дроны, с помощью которых осуществляла перехват и таран украинских беспилотников. Однако один из украинских беспилотников достиг цели, в результате чего военнослужащий ВСУ был уничтожен огнем со стороны своих же войск.
