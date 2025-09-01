Российские силы уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ уничтожили кабину и управления и пусковую установку Patriot ВСУ
ВС РФ уничтожили кабину и управления и пусковую установку Patriot ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ходе ударов по военной инфраструктуре ВСУ российские силы также вывели из строя пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок российских войск. По данным министерства, были поражены пункты управления и производственные помещения по сборке БПЛА, склады боеприпасов, а также места временной дислокации подразделений ВСУ. Всего удары были нанесены по объектам в 150 районах.

В Минобороны РФ также сообщили, что российское десантное подразделение предприняло попытку оказать содействие украинскому военнослужащему, который хотел сдаться в плен на запорожском направлении. Для обеспечения безопасности бойца ВСУ российская сторона применяла FPV-дроны, с помощью которых осуществляла перехват и таран украинских беспилотников. Однако один из украинских беспилотников достиг цели, в результате чего военнослужащий ВСУ был уничтожен огнем со стороны своих же войск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ходе ударов по военной инфраструктуре ВСУ российские силы также вывели из строя пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65. «Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Удары наносились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок российских войск. По данным министерства, были поражены пункты управления и производственные помещения по сборке БПЛА, склады боеприпасов, а также места временной дислокации подразделений ВСУ. Всего удары были нанесены по объектам в 150 районах. В Минобороны РФ также сообщили, что российское десантное подразделение предприняло попытку оказать содействие украинскому военнослужащему, который хотел сдаться в плен на запорожском направлении. Для обеспечения безопасности бойца ВСУ российская сторона применяла FPV-дроны, с помощью которых осуществляла перехват и таран украинских беспилотников. Однако один из украинских беспилотников достиг цели, в результате чего военнослужащий ВСУ был уничтожен огнем со стороны своих же войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...