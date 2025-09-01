Пермский прокурор Бухтояров сохранит должность еще на год

Бухтояров назначен прокурором Пермского края в феврале 2021 года
Бухтояров назначен прокурором Пермского края в феврале 2021 года

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров задержится в должности еще на один год. Обсуждалось, что отставка должна была состояться в первом квартале 2026 года. Но контракт, скорее всего, будет продлен. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в силовой среде.

«Срок полномочий у него был до начала весны. Но сейчас рассматривается вопрос продления контракта еще минимум на год», — говорит инсайдер.

Другой источник добавляет, что с учетом смены генерального прокурора в РФ, в перспективе возможны разные варианты назначения руководства пермской прокуратуры. «Сейчас ничего нельзя предсказывать», — говорит источник. Ранее обсуждалось, что в декабре Бухтояров должен выйти на пенсию и в перспективе оставить должность. URA.RU направило запрос в прокуратуру, на момент публикации ответ не был получен.

